Когда были установлены мины в селе Чираг в Кяльбаджаре?

Факт подрыва на мине 14 декабря в районе села Чираг Кяльбаджарского района 8 человек говорит о проведении Арменией политики террора против Азербайджана. Предполагается, что эти мины были установлены вооруженными силами Армении в декабре 2020 года.

Как сообщает в четверг корреспондент Trend, командированный на территорию, где произошел разрыв мины в Кяльбаджаре, об этом сказал офицер Сухопутных войск азербайджанской армии майор Руслан Самедов, передает Day.Az.

По его словам, во время первой Карабахской войны или Отечественной войны 2020 года через село Чираг не проходило никаких линий обороны.

"Установка мин в этих районах при отсутствии какой-либо военной необходимости является доказательством террористической деятельности армянской стороны. Результатом действий армянских террористов стало то, что 4 июня 2021 года корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства Магеррам Ибрагимов и оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов погибли, подорвавшись на противотанковой мине в районе села Сусузлуг Кяльбаджарского района. Ответственность за все эти террористические акты, повлекшие гибель наших граждан, лежит именно на военно-политическом руководстве Армении", - сказал Самедов.

Отметим, что 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чираг Кяльбаджарского района 8 человек подорвались на мине. Было установлено, что 4 сотрудника ремонтно-строительной компании и 4 военнослужащих подорвались на противопехотной мине в районе села Чираг Кяльбаджарского района.

В результате подрыва на мине погиб прапорщик азербайджанской армии Гумбатов Зохраб Мамед оглу, 1984 года рождения.

Напомним, что с окончания 44-дневной войны от взрывов мин пострадали 276 человек, из них 123 - гражданские лица, 153 - военнослужащие. В результате взрыва мин погибли 45 человек (35 гражданских лиц, 10 военнослужащих), ранения различной степени тяжести получил 231 человек (88 гражданских лиц, 143 военнослужащих).