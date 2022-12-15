Установлена мина, взорвавшаяся в селе Чираг в Кяльбаджаре

В связи со вчерашним разрывом мины в Кяльбаджаре произведен осмотр территории, изъяты вещественные доказательства. По предварительной версии, взорвалась мина "TM 62M".

Как сообщает в четверг командированный в Кяльбаджар корреспондент Trend, об этом сообщил журналистам инструктор Гёйгёльского регионального центра Национального агентства Азербайджана по разминированию территорий Васиф Джабраилов, передает Day.Az.

"Эта мина содержит 7,5 кг взрывчатого вещества и срабатывает под давлением", - сказал он.

Напомним, что 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чираг Кяльбаджарского района 8 человек подорвались на мине.

Было установлено, что 4 сотрудника ремонтно-строительной компании и 4 военнослужащих подорвались на противопехотной мине в районе села Чираг Кяльбаджарского района. Один из военнослужащих погиб.