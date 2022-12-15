https://news.day.az/politics/1519870.html МИД Азербайджана проводит брифинг для дипкорпуса в связи с последней ситуацией на Лачинской дороге
МИД Азербайджана проводит брифинг для дипкорпуса в связи с последней ситуацией на Лачинской дороге
В связи с создавшейся в последние дни ситуацией на Лачинской дороге в Министерстве иностранных дел Азербайджана проводится брифинг для дипломатического корпуса и аккредитованных в Азербайджане военных атташе, с участием министра Джейхуна Байрамова.
Как сообщает в четверг Day.Az, Джейхун Байрамов сообщил журналистам, что будет информировать представителей дипломатического корпуса о последних событиях и развитии ситуации. Он также заявил, что распространяется дезинформация о реальной ситуации на месте.
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