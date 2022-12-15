Гениальный ход Президента Ильхама Алиева

Источник: Агентство международной информации Trend

Прошедший накануне в Туркменбаши саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана стал знаковым не только для прикаспийского региона, но и для всего континента. Итоги переговоров Президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Сердаром Бердымухаммедовым не только активизируют транизтные перевозки по Среднему коридору с Востока на Запад - своим гениальным ходом глава азербайджанского государства фактически добился диверсификации этого коридора, подключив к нему Туркменистан и открыв своего рода "вторую ветку" этого международного транзитного маршрута.

Геополитические потрясения, вызванные войной в Украине, вызывают сбои в цепочке поставок с Востока на Запад и обратно. Поэтому глобальные игроки стремятся преодолеть проблему, реализовав альтернативный коридор. По этой причине строительство Зангезурского коридора, являющегося частью Среднего коридора, также находится в центре внимания региональных и глобальных игроков. Результатом развития Среднего коридора является укрепление глобальной цепочки поставок, а также выход на новый этап отношений между тюркскими государствами. Также этот процесс повышает авторитет Организации тюркских государств, представляющей собой группу тюркоязычных государств. Потому что основная часть Среднего коридора проходит по территории тюркских государств. Поэтому тюркские государства сближаются и пытаются внести свой вклад в процесс строительства транспортного проекта.

Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана стала очередным вкладом в процесс строительства Среднего коридора и развития двусторонних отношений между государствами. В этой связи месседжи Президента Ильхама Алиева относительно строительства Зангезурского коридора, являющейся основной частью Среднего коридора, и увеличения транспортных возможностей Азербайджана, во время его выступления на Первом трехстороннем саммите глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана, заслуживают особого внимания.

Глава государства сообщил, что Азербайджан активно занимается открытием Зангезурского коридора, а все работы будут завершены в 2024 году.

"На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобильной дороги. Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор. Бакинский международный морской торговый порт обладает пропускной способностью 15 миллионов тонн груза в год, и мы планируем выделить средства для увеличения этого объема до 25 миллионов тонн", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Также привлекает особое внимание, что глава государства подчеркнул, что строительство проектов по Зангезурскому коридору будет завершено в 2024 году. Этот момент свидетельствует о том, что Баку поставил перед собой конкретные цели по скорейшей реализации Зангезурского коридора. В соответствии с этими целями увеличиваются и транспортные возможности страны.

Сказав, что в проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет инвестировано более 100 миллионов долларов, Президент отметил, что Бакинский международный морской торговый порт имеет годовую пропускную способность в 15 миллионов тонн, и на увеличение этого объема до 25 млн тонн планируется выделить средства.

Цитата: "В прошлом году был заложен фундамент Алятской свободной экономической зоны, расположенной на берегу Каспийского моря, где уже размещены первые резиденты. Мы приглашаем компании из Турции и Туркменистана воспользоваться возможностями, созданными в этой СЭЗ. В 2017 году совместно с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом мы открыли железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. В этот проект будет дополнительно инвестировано более 100 миллионов долларов, и его пропускная способность будет увеличена с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн".

Президент Азербайджана также проинформировал участников встречи о том, что в течение 10 лет к грузовому флоту Азербайджана добавится еще 9 самолетов, и что Азербайджан обладает самым крупным торговым флотом на Каспийском море, насчитывающим более 50 грузовых судов.

Говоря о развитии азербайджано-турецко-туркменских отношений, в ходе своего выступления глава государства коснулся увеличения объёмов межгосударственного товарооборота.

Цитата: "...В январе-октябре 2022 года товарооборот Азербайджана с Турцией вырос на 45 процентов и достиг 5 миллиардов долларов. Азербайджан инвестировал в экономику Турции около 20 миллиардов долларов, в свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана около 14 миллиардов долларов. В этом году товарооборот с Туркменистаном увеличился в 5 раз. Это рекордный показатель. Азербайджан, Турция и Туркменистан добились больших успехов в сфере транспорта и логистики. Нашими странами реализовано множество проектов, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для сотрудничества в сфере транспортного сообщения. Инвестиции, вложенные в эту сферу во всех трех странах, способствовали созданию передовой, современной инфраструктуры".

Как становится ясно, Азербайджан укрепляет свои транспортные связи и экономические отношения как с другими тюркскими государствами, так и с Туркменистаном.

Конечно, развитие отношений стран в этих направлениях ведет и к политическому сближению. Президент также подчеркнул, что политические отношения Азербайджана как с Турцией, так и с Туркменистаном находятся на высоком уровне.

Цитата: "...Шушинская декларация, подписанная с Турцией в прошлом году, вывела отношения между нашими странами на уровень стратегического союзничества. В 2017 году была подписана Декларация о стратегическом партнерствe между Азербайджаном и Туркменистаном. Наши страны оказывают взаимную поддержку и сотрудничают друг с другом в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, ОБСЕ и других структур. Наши взаимоотношения, базирующиеся на исторических узах, создают благоприятные условия для развития сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, транспортно-логистической и других областях".

Хотя двусторонние отношения Туркменистана с тюркоязычными странами развиваются, Ашхабад не является членом Организации тюркских государств. Но можно предположить, что развитие экономических и политических отношений Туркменистана с государствами, входящими в Организацию тюркских государств, сделает Союз привлекательным для Ашхабада. В этой связи следует подчеркнуть усилия Азербайджана и Турции и поддержку, оказываемую Туркменистану.

Полноправное членство Туркменистана в Организации тюркских государств очень важно с точки зрения расширения Союза, повышения его экономических возможностей и политических целей.

Также в условиях, когда энергетическая безопасность Европы находится под угрозой, большое значение для Туркменистана, обладающего богатыми газовыми ресурсами, имеет развитие отношений с Азербайджаном и Турцией.

Потому что энергетическая инфраструктура Азербайджана и Турции может быть использована для экспорта туркменского газа на европейский рынок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на трехсторонней встрече, что стороны должны начать работу по транспортировке туркменского природного газа на западные рынки.

Конечно, месседжи Президента о скором строительстве Зангезурского коридора и завершении процесса в 2024 году, должны стать серьезным сигналом для Армении. Потому что хотя часть коридора проходит по территории Армении, официальный Ереван ничего не делает для строительства транспортной сети и, похоже, не заинтересован в этом процессе.

Вероятно, оглашение Президентом целей по коридору на 2024 год заставит власти Армении глубоко задуматься. Потому что именно Ереван пытается помешать реализации этого проекта. В целом заявления азербайджанского лидера и особая международная поддержка, оказанная проекту, показывают, что Ереван не сможет помешать этому процессу.

Трехсторонняя встреча прошла успешно и для Азербайджана, и для Турции, и для Туркменистана. На этой встрече Президент Азербайджана еще раз заявил о целях в отношении строительства Зангезурского коридора и развития транспортной инфраструктуры нашей страны. А сделанный Президентом Ильхамом Алиевым гениальный ход позволит еще и диверсифицировать маршруты в рамках большого Среднего коридора.