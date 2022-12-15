В Израиле вспоминали общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева

В Азербайджанском культурном Центре "АзИз" прошёл вечер памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева, сообщает Day.Az.

В день 19-летней годовщины со дня кончины великого политика в зале городской центральной библиотеки Афулы собралось много людей, которые уже не в первый раз в рамках мероприятий "АзИз" слышат об известном политике, возглавлявшем Азербайджан во время Советской власти, а также в годы, когда Азербайджан восстановил свою независимость.

С приветствием выступил вице-мэр Афулы Борис Юдис, который выразил благодарность АКЦ "АзИз" за интересные мероприятия и пожелал организации дальнейшей плодотворной работы. Б.Юдис сказал, что, несмотря на то, что жил на Украине, он хорошо помнит громкое имя Гейдара Алиева и очень ценит то, что к евреям в Азербайджане относились с таким уважением и вниманием.

С обширной информацией о Г.Алиеве выступил президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак. Выступающий рассказал о жизни в Азербайджане в годы, когда он ещё был юношей. Это были годы, когда в Азербайджане, в отличие от других республик Советского Союза, свободно развивались разные жанры искусства - будь то театр, кинематография, литература, музыка и такие виды современного музыкального искусства, как джаз. Особое место в выступлении Л.Спивака заняла судьба еврейского народа, которые, проживая на территории Азербайджана никогда не сталкивались с проявлениями антисемитизма, а годы руководства Гейдара Алиева даже имели некоторые преимущества, потому что и народ Азербайджана, и его руководство высоко ценили ум и высокий профессионализм еврейских специалистов в самых разных областях. Всегда в Азербайджане самыми лучшими педагогами, инженерами, врачами, юристами и т.д. считались евреи, а в годы правления Г.Алиева евреи занимали самые высокие посты. На единственном в СССР бакинском заводе кондиционеров, где трудилось 1200 ИТР, 80% были евреи. Директорами и заместителями многих учреждений и предприятий Азербайджана были в те годы евреи.

В Азербайджане всегда легально действовали синагоги, официально существовал цех по производству мацы и евреи могли отмечать все иудейские праздники. Л.Спивак рассказал о взаимоотношениях Израиля и Азербайджана, подчеркнув, что основа взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами была заложена именно Гейдаром Алиевым, когда он возглавил независимый Азербайджан. Гейдар Алиев встречался с лидерами Израиля и об этом рассказано в книге "Идущий впереди", где свои мысли о великом азербайджанском политике написал президент Израиля Шимон Перес.

Присутствовавший в зале Илан Баркан, который несколько лет учился в бакинской школе, сказал, что он навсегда полюбил Азербайджан и он стал частью его души и сердца. Илан баркан учился в Баку в годы, когда его отец Михаил Баркан работал секретарём Посольства Государства Израиль в Азербайджане.

В завершение мероприятия ведущая Егяна Сальман объявила минуту молчания в память о Гейдаре Алиевиче Алиеве.