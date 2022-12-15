https://news.day.az/politics/1519885.html На акции протеста и речи нет о закрытии дороги - Джейхун Байрамов
На акции протеста и речи нет о закрытии дороги - Джейхун Байрамов
На акции протеста и речи нет о закрытии дороги.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, говоря о мирной акции протеста азербайджанцев в зоне временной ответственности российских миротворцев.
Он отметил, что вчерашние события тому подтверждение.
"Участники акции, объявив контакты, по которым с ними можно связаться, отметили, что могут оказать помощь в гуманитарных целях проживающему на этой территории армянскому населению", - сказал министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре