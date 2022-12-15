С первого дня инициатором мирного соглашения был Азербайджан

С первого дня инициатором мирного соглашения была азербайджанская сторона.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что все инициативы были со стороны Азербайджана.

"До конца этого месяца будет проведен очередной раунд переговоров с Арменией", - добавил министр.