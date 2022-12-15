https://news.day.az/politics/1519891.html В Армении и других странах проводятся клеветнические кампании против Азербайджана - глава МИД
В Армении и других странах проводятся клеветнические кампании против Азербайджана - глава МИД
Армения и другие страны проводят клеветнические кампании против Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Министр отметил, что проведение 10 декабря ранее согласованного экологического мониторинга было встречено протестами.
"Две группы армянских активистов провокационным образом воспрепятствовали проведению этого мониторинга, против чего и выступили с протестом азербайджанские активисты", - добавил Байрамов.
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