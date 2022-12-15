Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется