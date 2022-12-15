https://news.day.az/politics/1519893.html Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу - министр
Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу - министр
Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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