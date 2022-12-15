Азербайджан поддержал проведение встреч в любом формате.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что даже если на встрече не будет больших успехов, азербайджанская сторона считает положительным моментом открытый диалог по ряду вопросов на переговорах в ходе встречи.

"Было бы хорошо, если бы противоположная сторона [Армения] подходила к этому с такой же ответственностью и выполнила взятые обязательства. Если бы с противоположной стороны были бы рациональный подход и добрая воля, то прогресс, которого мы достигли за два года, был бы более значительным", - добавил министр.