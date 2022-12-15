https://news.day.az/politics/1519941.html Армяне открыли огонь по позициям ВС Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армяне открыли огонь по позициям ВС Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
15 декабря в 20:00 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций в направлении населенного пункта Гызылджыг Зангезура обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства Обороны Азербайджана.
Кроме того, 15 декабря в 20:10 члены незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли позиции нашей армии в Агдамском районе.
Адекватные ответные меры были приняты нашими подразделениями, расположенными на указанных направлениях.
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