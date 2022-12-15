От "Запаха женщины" к запаху лжи и манипуляций: ВВС идет против своих же принципов

Автор: Акпер Гасанов

Вне всякого сомнения, "Запах женщины" - это один из самых блестящих кинофильмов в истории Голливуда. Таковым его делает многое, но в первую очередь невероятная актерская игра гениального Аль Пачино. Отставной подполковник Фрэнк Слейд, с его жизненной трагедией, с его способностью оставаться человеком в самых сложных жизненных ситуациях, влюбил в себя сотни миллионов любителей кино.

Но, выскажу личное мнение - особо яркой и запоминающейся была сцена, где герой войны, слепой американский отставной офицер пришел а университетскую аудиторию, чтобы защитить от нападок со стороны двуличного директора, который поставил Чарли перед выбором: выдать набедокуривших приятелей или же потерять благосклонность школьной администрации, а вместе с нею и блестящие перспективы на продолжение образования в престижном университете. О, это была великая речь!

"Что это за черт? Что у вас за принципы? Ребята, стучите на своих товарищей. Прикрывайте себя, или мы вас заживо сожжем. Джентльмены, когда пахнет жареным, кто-то убегает, а кто-то остается. Чарли принял огонь на себя, а Джордж спрятался в кармане папочки. И что делаете вы? Хотите наградите Джорджа и уничтожить Чарли. Не знаю, кто здесь учился, Вильям Говард Тафт, Вильям Дженнингс Брайент, Вильгельм Телль, или еще кто-нибудь, но дух школы умер. Если он и был, то он уже умер. Вы строите здесь корабль для крыс, для стукачей-мореходов. Если вы думаете, что готовите эти ничтожества для взрослой жизни, вы ошибаетесь, потому что вы убиваете тот дух, который провозглашает эта школа", - произнес тогда подполковник Слейд в гробовой тишине.

Итог его выступления всем известен. Я же вспомнил об этом эпизоде из блестящей кинокартины потому, что увидел нечто очень похожее в реальной жизни. Речь идет о том, как преподносит акцию протеста на трассе Шуша-Ханкенди издание, которое в этом году отмечает свой столетний юбилей. Да, 18 октября 1922 года была создана British Broadcasting Company (Британская вещательная компания) .

Прошлое этого СМИ, действительно великое. Оно сыграло огромную роль в освещении хода Второй мировой войны, сообщая миру правду обо всем происходящем на полях сражений. В последующие годы ВВС блестяще адаптировалось к эпохе цветного телевидения, запустило спутниковую платформу, а позже и цифровую. Весьма читаем, популярен и ее сайт. Тем удивительнее, учитывая традиции данного СМИ, было увидеть на этом сайте текст под названием "Азербайджанские "активисты" блокируют дорогу из Карабаха в Армению. Одновременно в Карабахе пропал газ".

Одного названия статьи достаточно, чтобы понять, насколько этот текст не может соответствовать стандартам профессиональной и ответственной журналистики. Поразительно, что такое себе позволяют в издании, которое всегда гордилось "стандартами ВВС". Странно даже указывать неизвестному автору данной статьи, а текст не был подписан, что взяв в кавычки слово активист, в ВВС банально солгали. Ибо, активистами являются представители каких-либо общественных, неправительственных организаций, участвующих в общественном движении.

В данном случае речь шла об акции с участием представителей целого ряда азербайджанских ПО и общественных организаций. Их имена никто и никогда не скрывал. Соответственно, автор или группа авторов текста на сайте ВВС, просто солгали, пытаясь бросить тень на данную акцию протеста уже одним названием статьи. Но, и сам текст полон откровенной манипуляции.

"Несколько женщин стоят на акции в шубах, что дает дополнительный повод усомниться в том, что участники имеют отношение к эко-движению", - указано в статье.

Вот что это за бред? Как можно опускаться до такой примитивной манипуляции? Никто ведь не говорил, что в данной акции участвуют ТОЛЬКО экологи и экоактивисты. Тут есть и журналисты, просто патриоты Азербайджана, неравнодушные к происходящему беззаконию со стороны карабахских сепаратистов.

И что, они все должны были как-то выделяться, ходить с табличками "Я - не экоактивист"? Или не одевать шуб, придя на акцию протеста в плавках и купальниках, чтобы не волновать автора или авторов статьи на сайте ВВС?! Впрочем, он или они, занимались манипуляцией и далее.

"Что касается экологии, то в Азербайджане есть другие не менее серьезные проблемы, чем состояние карабахских месторождений", - указано в тексте.

Да, в Азербайджане немало проблем. Разных, в том числе и экологических. Но их наличие где-то еще вовсе не означает, что стоит закрывать глаза на то, что карабахские сепаратисты, при молчаливом согласии российских миротворцев, продолжают незаконную и грабительскую эксплуатацию рудников, находящихся в зоне ответственности РМК! Неужели ВВС предлагает Азербайджану согласится на этот варварский грабеж?! Если это так, то предлагаю автору или авторам текста на сайте ВВС более четко выражать свои предложения. Если оно именно такое, как может показаться, исходя из тезисов текста, то остается заметить, что к "стандартам ВВС" или к стандартам журналистики это не имеет никакого отношения. Это стандарты глупости и провокационности.

Особенно, если вспомнить выведенное в заголовок обвинение в адрес Азербайджана в блокировании дороги. Ее, в реальности, блокируют российские миротворцы. Это признал и глава Европейской партии Тигран Хзмалян. Да, он четко и конкретно обвинил российских миротворцев в блокировке Лачинской дороги.

"Внимательно посмотрите машины какой страны перекрыли Лачинскую дорогу. Очень жалею, что Артак Бегларян, который проводит акцию протеста перед офисом ООН в Ереване, не видит. Если бы он видел, наверное понял бы у посольства какой страны должен был сидеть", - заявил Хзмалян в своем Facebook.

Вот так. Все более, чем очевидно. Но очевидно - только для тех, кто готов писать правду. А то, что я увидел на сайте ВВС является ложью и манипуляцией, которые легко опровергаются, ложатся пятном на репутацию известного в мире, солидного СМИ. BBC стоит быть более щепетильным в выборе тех, кому поручают освещение тем, написание статей. Ведь получается в итоге, как в фильме "Запах женщины", где подполковник Слайд громко заявил о том, как можно "убить дух, который провозглашался школой".