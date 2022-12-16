Азербайджанские врачи предложили помощь российским миротворцам

Экоактивисты и представители НПО Азербайджана продолжают акцию на Лачинской дороге в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности, золотого прииска "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли".

Как сообщает Day.Az, участники акции разжигают костры и скандируют лозунги.

Протестующие требуют прекращения экологического терроризма, незаконной эксплуатации армянами месторождений полезных ископаемых, создания условий для наблюдения за месторождениями, находящимися под временным контролем российских миротворцев, и встречи с командиром российских миротворцев Андреем Волковым.

По сообщению "Xəzər Xəbər", вечером 15 декабря азербайджанские медики прибыли на территорию дислокации и предложили медицинскую помощь российским миротворцам. Медики подошли к шлагбауму, установленному российскими миротворцами, провели беседу с военными и поинтересовались, нужна ли им медицинская помощь.