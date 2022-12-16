Новые требования к минимальной численности членов партий

Перед политическими партиями поставят новое требование о минимальной численности зарегистрированных членов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, политическим партиям будет предоставлено 180 дней для увеличения численности своих членов до 5 000 человек.

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