https://news.day.az/politics/1520091.html Новые требования к минимальной численности членов партий - Милли Меджлис
Новые требования к минимальной численности членов партий - Милли Меджлис
Перед политическими партиями поставят новое требование о минимальной численности зарегистрированных членов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, политическим партиям будет предоставлено 180 дней для увеличения численности своих членов до 5 000 человек.
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