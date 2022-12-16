Разоблачена ложь Рубена Варданяна

Разоблачена ложь беглого российского олигарха-миллиардера Рубена Варданяна.

Как сообщает Day.Az, армянские СМИ со ссылкой на Facebook Варданяна опубликовали новость о том, что на территориях, временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту, восстановлено газоснабжение. Причем, по утверждению Варданяна, "без каких-либо предусловий".

На самом же деле, как ранее сообщили в ПО "Азеригаз", отключение газа на вышеупомянутых территориях, не имеет никакого отношения к Азербайджану.

"Несомненно, это служит тому, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. Азербайджан никакого отношения к данному вопросу не имеет. Газоснабжение территории временной дислокации российских миротворцев осуществляется Арменией, и эта территория не интегрирована в систему газоснабжения Азербайджана" - говорилось в сообщении ПО "Азеригаз".

Сегодня мы наблюдаем многочисленные попытки армян, которые из кожи вон лезут, чтобы представить акцию азербайджанских активистов и НПО на дороге Шуша-Лачин как "блокаду армян и гуманитарную катастрофу". Становится ясным, что для достижения своей цели Варданян и прочие самозванцы в Карабахе, именующие себя "властью", сами же и отдали приказ отключить населению газ, чтобы драматизировать ситуацию.

Однако остатки недобитых армянских сепаратистов не смогли добиться желаемого результата. Наоборот, ввиду растущего недовольства проживающего в Карабахе армянского населения, сепаратисты были вынуждены возобновить подачу газа.