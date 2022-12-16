https://news.day.az/politics/1520121.html Финпомощь будет выделяться и партиям, не представленным в парламенте Азербайджана
Финпомощь будет выделяться и партиям, не представленным в парламенте Азербайджана
Государство будет выделять финансовую помощь и политпартиям, не представленным в парламенте Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре