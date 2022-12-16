Финпомощь будет выделяться и партиям, не представленным в парламенте Азербайджана

Государство будет выделять финансовую помощь и политпартиям, не представленным в парламенте Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az.

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