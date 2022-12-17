Мафия Варданян-Арутюнян держит в заложниках армян в Карабахе

Автор: Мехти Ахмедзаде

На дороге Шуша-Ханкенди продолжается акция азербайджанской общественности, требующей от миротворческого контингента России выполнения своих обязательств. Первые пару дней проживающие в Карабахе армяне думали, что азербайджанцев быстро разгонят и можно будет продолжать криминальный бизнес по разворовыванию природных ресурсов Азербайджана. Но не тут-то было. Принципиальная и справедливая позиция, которую озвучивает наша общественность, не пошатнется и мы добьемся результатов в этом направлении.

Об этом, как минимум, говорят состоявшиеся пару часов назад переговоры азербайджанской делегации с командованием миротворцев. Встреча прошла в штабе РМК в Ходжалы. Обсуждалось проведение мониторинга на рудниках "Гызылбулаг" и "Дамирли". Подробности и результаты пока не известны, но очевидно, что на уступки никому, а тем более преступникам, мы идти не будем. Мониторинги и расследование будут проведены на рудниках также, как они проводятся в других местах по всей территории Азербайджана.

Тем временем отказавшийся от российского гражданства криминальный босс, засланец Рубен Варданян начал нервничать, что незаконному бизнесу "капут". Напомним, что сбежавший от западных санкций сыртыг сохранил свой бизнес и активы в России. То есть миллионы он свои не потерял, но их ему оказалось мало. Скрываясь в Азербайджане, в зоне временной ответственности РМК, он продолжил заниматься тем, что ему хорошо удается - создавать криминальные схемы и финансовые махинации, наладил нелегальную добычу и экспорт золота, и думал, что ему все сойдет с рук. То есть в основе личности этого человека лежат жадность и лицемерие.

Теперь, когда надо спасать этот бизнес, Варданян и его подельники в лице главаря недобитков Араика Арутюняна фактически взяли в заложники армян Карабаха, препятствуя правомерным действиям Азербайджана, ведь все можно решить легко - пропустив представителей соответствующих азербайджанских ведомств на рудники. Но бандиты решили привести в жертву тех, чьи интересы они якобы защищают и представляют. Они готовы подло лгать, тиражировать фальшивые новости, лишь бы Азербайджан не лишил их бизнеса.

Например, изначально мирную акцию на дороге Шуша-Лачин хотели представить как "блокаду армян и гуманитарную катастрофу". Однако эти попытки не увенчались успехом, потому что участники акции заявляли, что дорога открыта для гуманитарных целей и не препятствовали движению транспорта обеспечения, принадлежащего российским миротворцам. Одним словом, ложь команды Варданяна была разоблачена. После, для демонстрации "плачевного" состояния армян Варданян и его клика перекрыли газоснабжение армянскому населению. Но данные действия были встречены серьезным недовольством прежде всего самих армян, проживающих в Карабахе. В итоге и этот шаг Варданяна не увенчался "успехом", и газоснабжение было восстановлено. Затем Варданян сделал нелепое заявление, дескать, "азербайджанская сторона ранее перекрыла газ, а теперь безоговорочно открыла его". Отметим, что ранее в ПО "Азеригаз" сообщили, что отключение газа на вышеупомянутых территориях не имеет никакого отношения к Азербайджану.

"Несомненно, это служит тому, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. Азербайджан никакого отношения к данному вопросу не имеет. Газоснабжение территории временной дислокации российских миротворцев осуществляется Арменией, и эта территория не интегрирована в систему газоснабжения Азербайджана", - говорилось в сообщении ПО "Азеригаз".

Сегодня мы наблюдаем многочисленные попытки армян, которые из кожи вон лезут, чтобы представить акцию азербайджанских активистов и НПО на дороге Шуша-Лачин как "блокаду армян и гуманитарную катастрофу". Становится ясным, что для достижения своей цели Варданян и прочие самозванцы в Карабахе, именующие себя "властью", сами же и отдали приказ отключить населению газ, чтобы драматизировать ситуацию.

Однако остатки недобитых армянских сепаратистов не смогли добиться желаемого результата. Наоборот, ввиду растущего недовольства проживающего в Карабахе армянского населения, сепаратисты были вынуждены возобновить подачу газа.

Варданян пытается создать впечатление, что незаконная эксплуатация природных ресурсов в этих районах необходима для процветания живущих здесь людей, но на самом деле незаконные доходы от этих месторождений идут в карманы варданяно-арутюнянской мафии. Одним словом, армяне, проживающие в Карабахе, в очередной раз становятся инструментом в руках преступников.

Это не первый раз, когда Сыртыг Рубо незаконно промышляет в Карабахе. До освобождения этих территорий он мог спокойно здесь орудовать. Варданян, также как и "карабахский клан", имеет исключительные "заслуги" в разграблении природных богатств Карабаха. Имеются сведения о том, что он занимался здесь незаконными перевозками, торговлей наркотиками и оружием. Его деловым партнером по мародерству была Нубар Афоян, гражданка Канады, США и Армении родом из Ливана. Парочка, являющаяся торговцами оружием на Ближнем Востоке, также принимала активное участие в незаконном заселении Карабаха армянскими семьями, переправляя их с Ближнего Востока, Сирии и Ливана в Карабах. Варданян также когда-то обещал создать в Карабахе "экодеревни", отмыл на этой идее очередные миллионы и исчез, так и ничего не построив. Сейчас его обещания совсем не отличаются от тех, что он вешал на уши ранее.

В целом, армяне имеют большой опыт разграбления богатств Азербайджана. В течение 30 лет, пока длилась оккупация, этим занимались и такие военные преступники, как Роберт Кочарян, Серж Саргсян и их окружение. Все было прикарманено. Доказывать это даже и не нужно, так как все и так очевидно, ведь десятки лет армяне ничего в Карабахе не построили, не пытались развить регион и жили в плачевном, нищенском состоянии. Как результат воровавшие стали миллионерами, а простые жители не могут найти кусок хлеба. Теперь Варданян и Арутюнян пытаются продолжить тот же путь, разграбливая все налево-направо. В настоящее время основным намерением парочки является создание благоприятных условий для их незаконного бизнеса, в том числе и эксплуатации природных ресурсов. Ради этой цели они готовы даже развязать новую войну. Желание создать военную хунту и объявление Арутюняном "военного положения" являются шагами в этом направлении.

Конечно же, любая провокация, которую попытаются совершить преступники-недобитки, будет пресечена. Победоносная азербайджанская армия готова уничтожить любую цель, решить любую поставленную задачу. Но, в отличие от армян-реваншистов, мы не хотим новой войны. Мы предлагаем долгосрочный мир. У Азербайджана нет проблем с проживающим в Карабахе армянским населением, мы считаем их своими гражданами, предложили им любую помощь, которая потребуется. Да, отказываются ввиду зомбированности пропагандой ненависти, но единственный способ для них жить счастливо и благополучно - это жить по Конституции и законам Азербайджана.

Упрямство никогда и никому не помогало. Слушая лживые обещания и дезинформацию Рубена Варданяна, сегодня 25-30 тысяч армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, стали заложниками его незаконного бизнеса. Живущее здесь население не должно позволять таким преступникам играть со своей судьбой.