В Азербайджане вводятся новые меры противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем

В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".

Как сообщает в пятницу Day.Az, законопроект был вынесен на обсуждение на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент).

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