https://news.day.az/politics/1520127.html В Азербайджане вводятся новые меры противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем
В Азербайджане вводятся новые меры противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем
В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".
Как сообщает в пятницу Day.Az, законопроект был вынесен на обсуждение на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент).
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