Незаконный вывоз природных ресурсов Азербайджана через Лачинскую дорогу должен быть прекращен

Основной проблемой является незаконная эксплуатация наших природных ресурсов и их вывоз из Азербайджана через Лачинскую дорогу. Если хотя бы этот вопрос удастся урегулировать, то ситуация изменится в лучшую сторону.

Лачинский вопрос состоит из трех компонентов. Первый компонент - это проблемы экологии: вред окружающей среде и незаконная эксплуатация ресурсов. Второй компонент - проблема безопасности, поскольку Лачинский коридор используется в целях, противоречащих Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года. По нему, как известно, идут военные грузы, передвигаются армянские военные, незаконно вывозится азербайджанское имущество. Третий компонент - невыполнение Ереваном своих обязательств. Азербайджан взял на себя обязательства по Лачинскому коридору, а армянская сторона - по Зангезурскому, но она ничего не делает для его запуска. Это невозможно, чтобы только Азербайджан в одностороннем порядке исполнял двусторонние договоренности. Поэтому в дальнейшем все эти три компонента должны найти свое решение.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью "Вестнику Кавказа" заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Отмечая выгоды для Армении, которые принесет нормализация отношений с Азербайджаном, Шафиев сказал:

"Если смотреть на геоэкономическую картину, которая сложилась в регионе, то сейчас все основные транспортные и энергетические проекты идут в обход Армении. А у Армении две границы все еще закрыты - с Турцией и Азербайджаном. Третья граница с Ираном не предоставляет полного выхода в мировую экономику, потому что Иран сам находится под санкциями. Остается Грузия. При этом Армения, будучи членом ЕАЭС, постоянно сталкивается с проблемами транспортного доступа к России из-за нестабильности Военно-Грузинской дороги. Поэтому открытие коммуникаций и границ позволит Армении полностью использовать свой региональный потенциал, влиться в региональную экономику и тем самым в мировую экономику".

Шафиев также прокомментировал заинтересованность Евросоюза в заключении мира между Азербайджаном и Арменией и ответил на вопрос, готов ли Баку вести диалог с Ереваном на европейской площадке:

"Этот диалог фактически происходит с декабря 2021 года, когда была первая трехсторонняя встреча под эгидой Шарля Мишеля. Армения заключила соглашение с ЕС. Азербайджан работает над соглашением, поскольку Евросоюз - это очень важный экономический партнер. Важны также гуманитарные связи в области образования.

ЕС хочет мира по той причине, что отсутствие мира причиняет вред. В первую очередь, под угрозой находятся жизни людей. Помимо этого ущерб наносится экономикам стран, так как огромное количество денег тратится на вооружение. При этом экономическое будущее Армении находится под вопросительным знаком. У ЕС есть интересы в Азербайджане в области транспорта и энергетики. Все эти факторы способствуют тому, что ЕС хотел бы, чтобы вопрос был урегулирован".