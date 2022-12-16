https://news.day.az/politics/1520135.html Названа дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса
Названа дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса
Очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 20 декабря.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала председатель парламента Сахиба Гафарова.
Отметим, что в повестку сегодняшнего заседания парламента вошли 24 вопроса.
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