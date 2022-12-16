Замминистра Азербайджана призвал Армению прекратить незаконную деятельность

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев призвал Армению прекратить незаконную деятельность.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, об этом он сказал 14 декабря в ходе открытых дискуссий в Совете Безопасности ООН на тему "Поддержание международного мира и безопасности: новая ориентация реформированной многосторонности", выступая с заявлением от Азербайджана.

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