https://news.day.az/politics/1520142.html Замминистра Азербайджана призвал Армению прекратить незаконную деятельность
Замминистра Азербайджана призвал Армению прекратить незаконную деятельность
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев призвал Армению прекратить незаконную деятельность.
Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, об этом он сказал 14 декабря в ходе открытых дискуссий в Совете Безопасности ООН на тему "Поддержание международного мира и безопасности: новая ориентация реформированной многосторонности", выступая с заявлением от Азербайджана.
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