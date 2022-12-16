https://news.day.az/politics/1520149.html В Азербайджане определяются новые меры по противодействию финансированию терроризма
В Азербайджане определяются новые меры по противодействию финансированию терроризма
В Азербайджане определяются новые меры по противодействию финансированию терроризма.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект "О целевых финансовых санкциях".
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