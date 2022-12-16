Армяне обстреляли 3 района Азербайджана

16 декабря с 12:00 до 13:50 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Мусюркенд Товузгалинского района и Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергали непрерывному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Агдам Товузского района, Зейлик Кяльбаджарского района.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 16 декабря около 13:05 членами незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, были обстреляны позиции нашей армии в направлении Ходжавендского района.

Азербайджанскими подразделениями, расположенными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.