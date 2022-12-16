Варданян в панике

Автор: Лейла Таривердиева

Как-то бандит и террорист Араик Арутюнян жаловался армянам на то, что азербайджанцы знают обо всем, что происходит в Ханкенди. Знают даже с точностью, когда он выходит из кабинета и едет в так называемый "парламент". Он был реально напуган, но пытался свалить все на "шпионскую сеть". Однако дело не в шпионах. В Баку на самом деле знают о каждом шаге находящихся под наблюдением сепаратистов. Теперь эта честь предоставлена и Рубену Варданяну. В то время как Араик застрял в Армении и не может попасть в свое "президентское кресло", Рубик джан застрял в Карабахе и пытается использовать эту ситуацию, чтобы выйти в "лидеры" не просто по "должности", а по сути - чтобы армяне Карабаха признали его таковым.

Вот только момент для самоутверждения он выбрал очень неподходящий. Многодневная азербайджанская акция на Лачинской дороге - это большая, очень большая проблема для кукольных "властей", все еще играющих свое шоу в зоне временной ответственности РМК. Варданян даже не скрывает, что испуган и взбешен. Его глупые заявления, его трясущиеся небритые щеки и глаза, в которых собрались все фобии армянского народа, говорят обо всем. Некоторые наивные люди из его паствы в первые дни акции полагали, что миллиардер так крут, что появится перед азербайджанскими экологами вместо Волкова и всем покажет. Но Рубик не выходит из кабинета и вещает только оттуда, стараясь дезориентировать соплеменников и не дать им прислушаться к заявлениям азербайджанской стороны.

Накануне он уверенно заявил, что в пятницу азербайджанцы дадут армянам газ и свернут акцию. Так как газ подается пока что в Карабах из Армении, ему, конечно, было виднее, когда Ереван решит, что мир достаточно насмотрелся на "умирающих от холода" маленьких ашотиков и сиранушей. Дождавшись гневных заявлений с Запада, в Ереване решили открыть вентиль. И газ в зону РМК пошел. Ну, а в вопросе сворачивания акции он промахнулся, потому как этот вопрос от него никак не зависел, а провидец он оказался плохой.

Акция продолжается. Более того, по Лачинской дороге миротворцы без помех везут гуманитарную помощь, спокойно проезжают машины скорой помощи, и это видит весь мир. Видят, конечно, и армяне. И это беспокоит засланца Варданяна особенно. "Я знаю, что азербайджанцы распространяют разные слухи, не верьте им. Азербайджанцы говорят, что пропустят ваши машины, а кто они такие, чтобы нас пропускать или не пропускать? Они не имеют права находиться на этой дороге и принимать решения. А кто принимает решение? Какая-то женщина, которая заявляет, что она является членом какой-то организации по защите прав человека? Не принимайте за правду заявления о том, что имеется возможность проехать на машинах, это ложь. Они должны покинуть данную дорогу, и только мы будем пользоваться ею", - заявил он в одном из своих прямых эфиров в соцсетях.

Сам того не ведая, Рубик джан признался в самом большом своем страхе. Армянские жители Карабахского региона не почувствовали никаких признаков "геноцида" и смотрят в Телеграм и Фейсбуке прямые эфиры. Они видят, что собравшиеся - это не переодетая "Яшма", а обычные люди - старики, молодежь, женщины. Видят, что по Лачинской дороге проезжают грузовики с гумпомощью. Отрицать этого в век соцсетей невозможно, и все, что может сделать Варданян, это кричать "люди, не верьте им". И показывать свой низкий уровень, хамски отзываясь о женщине.

И что это за странная постановка вопроса - "кто они такие"? Как это "они не имеют права находиться на этой дороге"? Участники акции - хозяева этой земли, и на Лачинской дороге они находятся в соответствии с этим. В отличие от хама Варданяна, который находится на территории Азербайджана незаконно и фактически находится вне закона.

Кстати, проект под названием "Варданян", по всему видно, будет провальным. С самого начала фигура этого деятеля не вызвала у армян Карабаха большого доверия, о чем можно судить по публикациям в Сети. Когда миллиардер, владелец "заводов, газет, пароходов" вдруг становится в своем роде отшельником, пусть даже объясняя это любовью к народу, это всегда подозрительно. И простые армянские жители не ошиблись в своих сомнениях. В том, что происходит сегодня, действительно виноват этот бывший гражданин России. Он приехал грабить, выгребать то, что не успели вынести оккупанты за тридцать лет. При нем возобновилась незаконная разработка рудников, и в новых реалиях азербайджанская сторона этого, конечно, терпеть не стала. Как результат, не Варданян, а простые армяне оказались в сложном положении. Ему то что - забаррикадировался в своем кабинете и с испуганным лицом общается с армянскими и российскими СМИ. Каждый его "прямой эфир", каждый комментарий - это попытка размыть правду азербайджанской стороны, не дать своим соплеменникам понять суть происходящего. Потому что, как говорится, знает собака чье мясо съела. Ему совершенно невыгодно, чтобы испытывающее проблемы армянское население узнало, что причина не в намерении азербайджанцев "избавиться от армян", а в том, что он вздумал поживиться на богатствах азербайджанской земли.

А тем, что Варданян пытается "прорицать" шаги азербайджанской стороны, он только раздражает соплеменников. Вместо того, чтобы выглядеть "госминистром", который якобы держит все под контролем и в курсе дела, он доказывает лишний раз нечистоплотные намерения по отношению к своему же, армянскому народу. Поживившись за счет российских налогоплательщиков, он теперь переключился на соплеменников. Играя с огнем в регионе, только вышедшим из войны, где еще остается масса проблем и препятствий достижению мира.

Хотелось бы надеяться, что армянское население Карабаха все это видит и понимает. Простым армянам не нужно золото Гызылбулага или медь с Демирли. Все это тридцать лет уходило в карманы дельцов из Армении и их иностранных подельников. Армянам - как нам хотелось бы надеяться - нужно не ворованное золото, а нормальная человеческая жизнь, стабильность и безопасность. Которые может предоставить своим армянским гражданам только Баку.

Но чтобы это светлое будущее наступило, армянскому населению Карабаха нужно избавляться от засланцев вроде Варданяна. Пока есть варданяны, араики и прочие, перспектива нормальной жизни для армянской общины Карабахского региона будет отодвигаться все дальше.