Мир не реагирует на экоцид в Карабахе

Который день продолжается акция азербайджанских экологов и неправительственных организаций. Событие, освещающееся по всему миру. Как только не интерпретируется происходящее, но до сих единицы коснулись истинной сути и причины происходящего.

Как известно, Европа и Запад в целом являются ревнителями экологической темы. В Европе закрываются рудники, миллиарды евро вкладываются в программы "зеленой энергетики" с заботой о ней, об экологии. Вспомним кампании, устраивавшиеся в некоторых странах в связи с прокладкой азербайджанских трубопроводов, как пикетировали работы экологи в Италии. А европейские чиновники, посещая Азербайджан, в обязательном порядке посвящают значительную часть времени обсуждениям перспектив той самой "зеленой энергетики" в нашей стране.

Да, экология это, конечно, очень важный вопрос и от него зависит будущее планеты. Но разве глобальный экологический фон не складывается из фрагментов? Разве экологическое благополучие отдельных регионов не имеет значения для общей картины?

Вопросы, конечно, риторические. Но не задаться ими невозможно, потому что никто из международных инстанций до сих пор не отреагировал на проблему уничтожения армянами экологической среды в Карабахском регионе, на незаконную выработку природных ресурсов армянской стороной. Хотя это и есть суть и причина нынешней многодневной акции протеста. Весь мир пережевывает несуществующую "гуманитарную катастрофу" в Ханкенди, но никто не обращает внимания на тревоги азербайджанской стороны.

Почему?

С этим вопросом мы обратились к азербайджанскому политологу, директору Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгару Велизаде.

К сожалению, мы в очередной раз убеждаемся в том, что к армянам и политике Армении было и остается особое отношение со стороны различных институций, стран и политических кругов, сказал политолог. Это особое отношение остается и сейчас, и мы видим его на примере решения или нерешения экологических проблем. В то время, как весь мир озабочен проблемой поддержания экологического равновесия, решением острых экологических проблем, на проблемы, которые возникают по причине хищнической политики Армении, внимание не обращается. Почему это происходит, мы тоже хорошо знаем - у Армении есть влиятельные друзья, лобби в различных парламентах. Эта страна рассматривается влиятельными политическими кругами тех или иных стран как инструмент, рычаг влияния на соседей, и такое отношение, конечно, экстраполируется на все темы, в том числе экологическую, считает наш собеседник.

"В других случаях, когда речь идет об экологических катастрофах, катаклизмах, техногенных проблемах, вызванных деятельностью человека, мы видим достаточно быструю и очень жесткую реакцию. Но в случае с Арменией мы этого не наблюдаем. Это касается не только разграбления азербайджанских недр и загрязнения армянами приграничных рек, но и функционирования Мецаморской АЭС. Европейские страны, Запад в целом обращает внимание на необходимость свертывания программ по развитию атомной энергетики в сейсмоопасных регионах, но для Армении делается исключение. То есть если на АЭС произойдет техногенная катастрофа, будут говорить "ну, это же армяне, здесь ситуация особая". У них всегда все "особое", а у всех прочих стран существует определенная планка и общий подход. В целом ряде случаев мы говорим о несправедливом отношении, явно демонстративно несправедливом, в частности, касательно Азербайджана.

Но не только Азербайджана. Когда десятки тысяч шахтеров Силезии оказались под угрозой потерять работу из-за решения ЕС закрыть все угольные шахты в Польше в течение нескольких лет в связи с реализацией стратегии "зеленого перехода", про их права и свободу выбора никто не спрашивал. Им сказали, что экология и чистое будущее для Европы - превыше всего. И что они наносят непоправимый вред природе. Как не сопротивлялись польские власти, ничего не помогло. А все потому, что у польских шахтеров в парламентах и правительствах влиятельных европейских стран нет влиятельного лобби. А у армян оно есть. Поэтому экологические проблемы Азербайджана для европейских политиков не имеют значение. Какое кому дело, что где-то в Тертерском районе кто-то годами уничтожает экологию, вырубает леса, складирует в хвостохранилищах токсические отходы. Армянам все можно. А экология Кавказа - какая разница, страдает она или нет. Права армян превыше экологии", - сказал Ильгар Велизаде.

Он также напомнил экоцид конца 80-х, когда был вырублен лес Топхана вблизи города Шуша. Тогда тоже не было никакой реакции, хотя в тот период в бывшем СССР ширилось экологическое движение. Именно вырубка леса Топхана, эта явная провокация вызвала к жизни протестное движение в Азербайджане, подчеркнул азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева