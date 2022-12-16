Конкретная истина против абстрактной лжи: ответ "адвокатам" карабахских сепаратистов

Автор: Акиф Меликов, Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Ложь, соответственно, также не абстрактна, а всегда конкретна. И каждый всегда сам выбирает, кем ему следует прослыть - человеком правдивым или же лжецом. Казалось бы, тут просто нет предмета для дискуссии, сомнений - в приличном обществе с клеймом лучше не появляться. Но реальность слишком часто отличается от наших представлений о ней.

Вот и сейчас мы видим, как легко и просто напомнили о себе апологеты конкретной лжи, совершенно не беспокоящиеся о репутационных издержках. Их имена и их позиция в Азербайджане давно известны. Ведь эти дамы и господа трудятся на ниве тиражирования армянской пропаганды и дезинформации давно. На сей же раз они решили напомнить о себе в связи с продолжающейся несколько дней на Лачинской дороге акцией протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций.

Истина номер один тут состоит в том, что 7 июля 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике". Так был создан и Карабахский экономический район, включающий в себя Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский административные районы и город Ханкенди.

Истина номер два состоит в том, что в ходе состоявшейся в начале октября в Праге четырехсторонней встречи Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках границ стран по состоянию на 1991 год. Таким образом, официальный Ереван признал, что и Ханкенди, и все места временной дислокации российских миротворцев являются территорией нашей страны.

Истина номер три состоит в том, что у Азербайджана появились сведения о том, что большая часть золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, которые находятся в Карабахском экономическом районе, незаконно эксплуатируется. Это было установлено в результате мониторингов на основе изображений из космоса. Кстати, именно в месторождении Гызылбулаг всегда добывалось золото самой высокой пробы.

Истина номер четыре состоит в том, что после получения таких сведений, в первых числах декабря, группа специалистов министерства экономики Азербайджана, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам недвижимости при министерстве экономики и ЗАО AzerGold провела встречи с руководством российского миротворческого контингента.

В результате этих встреч было получено согласие обеспечить доступ азербайджанской стороны для мониторинга месторождений. Это обещание выполнено не было. Именно поэтому группа представителей НПО и экологических организаций устроили акции протеста, требуя своего допуска на азербайджанские месторождения. Российские миротворцы перекрыли Лачинский коридор, препятствуя доступу азербайджанской стороны к местам незаконной добычи природных ископаемых. И это - истина номер пять.

Совершенно очевидно, что добычу полезных ископаемых и любую другую предпринимательскую деятельность на территории Карабахского экономического района Азербайджана должны вести только и исключительно азербайджанские компании. Совершенно очевидно и то, что как только будет положен конец незаконной добыче полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе, прекратятся и законные акции протеста азербайджанских активистов. Но этого не происходит. Соответственно, акции протеста продолжаются.

Все более, чем просто и очевидно. Но только для того, кто готов принять истину, разобравшись в сути дела. Но именно этому пытаются воспрепятствовать те, кто сделал себе политический и финансовый капитал на тиражировании очевидной лжи об Азербайджане. Они сейчас и заполняют российское информационное пространство конкретной ложью.

Они осознанно передергивают, смещают акценты с больной головы на здоровую. И вот, рождается лживый тезис про "гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе". О том, что нет такого региона в Азербайджане, а есть Карабахский экономический район, эти дезинформаторы не вспоминают. Как и о том, что в реальности армянское население этого азербайджанского региона не имеет проблем ни с едой, ни с медикаментами.

Естественно, они умалчивают и о том, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов уже заявил, что наша страна готова оказать любую гуманитарную помощь армянскому населению в Карабахском экономическом районе. Тиражирующие ложь об Азербайджане персонажи игнорируют даже то, о чем написал в своем аккаунте в Twitter армянский политический обозреватель Оник Григорян.

Между тем, в интервью Радио Свобода "государственный министр" Рубен Варданян говорит, что "в Карабахе нет проблем с обеспечением продовольствием, топливом и лекарствами". Варданян также сказал, что "протестующие пропускают кареты скорой помощи и другие транспортные средства, но Карабах этого не будет делать", - написал он. Чем доказал лживость всех утверждений о "гуманитарной катастрофе".

Лживы и все иные тезисы дезинформаторов, вводящих в заблуждение российское общество. Самое поразительное в их действиях то, что они, являясь гражданами РФ, выступают против официальной позиции своей страны, действуя в интересах карабахских сепаратистов, занимающихся банальным грабежом азербайджанских месторождений! Впрочем, я не удивлен. Ведь, именно эти персонажи в свое время умалчивали про очевидный факт оккупации наших земель со стороны Армении, про игнорирование Арменией резолюций ООН с требованиями о немедленном выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Они молчали про миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, о геноциде в Ходжалы. Зато, после окончания 44-дневной войны, когда Азербайджан освободил свои земли и получил доказательства чудовищных актов вандализма, разрушенных объектов культуры, они написали ....открытое письмо в ЮНЕСКО с просьбой обеспечить защиту "армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе". И это при том, что армянские оккупанты расстреляли и собирались распилить на металлолом памятники Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и Натаван, которые удалось спасти лишь чудом.

Это при том, что только в Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Это при том, что молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, что были уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван, дом-музей Бюльбюля. Все это - не абстрактная, а конкретная истина. Которой армянские дезинформаторы и их наймиты пытаются представить конкретную, жалкую, легко опровергаемую ложь.