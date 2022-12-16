Армяне обстреляли Гедабек, Кяльбаджар и Ходжавенд

16 декабря с 17:20 до 18:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Готурбулаг Чамбаракского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района, подвергли периодическому обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Гояллы Гедабекского района и Зейлик Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны.

Кроме того, 16 декабря с 16:05 до 18:00 позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района были подвергнуты периодическому обстрелу из разнокалиберного оружия со стороны членов незаконных армянских вооруженных формирований, расположенных на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Подразделениями нашей армии, дислоцированными на этих направлениях, были приняты адекватные меры реагирования.