Агентство поддержки НПО Азербайджана направило обращение международным организациям в связи с незаконной эксплуатацией наших природных ресурсов

Наблюдательный совет Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики направил обращение международным организациям и зарубежным неправительственным организациям.

Day.Az представляет данное обращение.

В результате обсуждений, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, была достигнута договоренность о проведении группой в составе экспертов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Государственной службы по делам имущества при Министерстве экономики и ЗАО "AzerGold" предварительного мониторинга по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, а также связанных с этим экологических и других последствий.

Однако командующий миротворцев, грубо нарушая договоренность, заключенную 10 декабря 2022 года, создал препятствие для проведения мониторинга, в связи с чем мониторинг не состоялся.

Неправительственные организации, экологи и активисты гражданского общества Азербайджана уже пять дней проводят мирную акцию на дороге Ханкенди-Лачин в знак протеста против российских миротворцев, а также незаконной эксплуатации и разграбления природных ресурсов нашей страны, в частности, месторождений золота и меди, а также против экологического терроризма, происходящего на этих территориях.

Требование участников акции очень простое: положить конец незаконной эксплуатации и разграблению природных богатств Азербайджана!; остановить экологический террор, совершаемый на этих территориях, и создать условия для проведения мониторинга этих территорий!

Кроме того, 14 декабря в результате подрыва мины, заложенной вооруженными силами Армении на освобожденной от оккупации территории Кяльбаджара, 7 наших соотечественников получили ранения и один военнослужащий стал шехидом, что привело к расширению требований участников акции.

В настоящее время НПО страны требуют прекращения Арменией незаконной перевозки оружия и воинских частей на суверенную территорию Азербайджана по Лачинской дороге, вывоза наших национальных ресурсов из страны, а также прекращения минного террора.

К сожалению, Армения и армянское лобби намеренно пытаются исказить характер мирной акции азербайджанских НПО, ввести в заблуждение международную общественность, чтобы избежать ответственности, и ведут кампанию лжи и клеветы о событиях, происходящих на дороге Ханкенди-Лачин.

Политическое руководство Армении и армянские сепаратисты делают не соответствующие действительности обращения к международным организациям и зарубежным странам о блокаде армян, проживающих в Ханкенди и прилегающих районах, путем перекрытия Лачинской дороги участниками акции, их подтверждении гуманитарной катастрофе или этнической чистке, прекращении подачи природного газа.

Мы со всей ответственностью заявляем, что эти сведения не имеют под собой никаких оснований, все это является ложью и клеветой.

В ответ на эту ложь также доводим до вашего сведения, что НПО и экологи не создавали никаких ограничений на свободное передвижение транспорта и людей по дороге в Лачин, наглядным примером этому является свободное передвижение транспортных средств российских миротворцев и гуманитарных грузов.

Не имеется проблем с обеспечением проживающих в Карабахе армян природным газом и продуктами питания, как признали сегодня они сами. Кроме того, Азербайджанское государство заявило, что готово удовлетворить все потребности граждан армянского происхождения, проживающих в этом регионе.

Такая необоснованная реакция политического руководства Армении на законные требования НПО, защищенных гражданским и международным гуманитарным правом, таких как прекращение незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, прекращение экологического терроризма и проведение мониторинга в этих областях, и попытки манипулировать международным общественным мнением недопустимы, а организация такой грязной кампании свидетельствует об их желании избежать ответственности.

Считаем, что Армения должна отказаться от территориальных притязаний к Азербайджану, выполнить все пункты трехстороннего Заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, в частности, вывести остатки своих незаконных вооруженных сил из Азербайджана, прекратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов и положить конец экологическому террору.

Наблюдательный совет Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики обращается ко всем международным организациям, НПО зарубежных стран, занимающимся охраной окружающей среды и экологии, в том числе армянским НПО, и призываем их поддержать законные требования, выдвинутые азербайджанскими НПО.