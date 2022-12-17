Незаконная деятельность на месторождении «Демирли» и уничтоженная история

Вот уже пять дней продолжается акция протеста азербайджанских экологов, представителей неправительственных организаций, активистов и волонтеров, требующих положить конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, обеспечить проведение мониторинга на золотом прииске "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли". Обсуждения, проведенные 3 и 7 декабря мониторинговой группой, которой предстоит исследовать незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на территориях, где временно дислоцируются российские миротворцы, с командованием миротворческого контингента, к сожалению, все еще остаются безрезультатными. Несмотря на требование экоактивистов, все еще не созданы возможности для мониторинга. Сегодня было объявлено, что в результате очередной провокации предварительный мониторинг не состоялся. Незаконная эксплуатация месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли" с первых дней декабря стала одной из основных тем повестки дня страны.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает в связи с этим исследование главного специалиста Института истории Национальной академии наук Азербайджана Сабухи Гусейнова.

Разработка месторождения "Демирли" (армяне называют Кашен - ред.) началась в 2012 году дочерней компанией группы компаний Vallex ЗАО Base Metals. Медно-молибденовая руда, добытая на первоначальном этапе, была вывезена на обогатительный завод, находящийся на промысле Гызылбулаг, и переработана там. В апреле 2014 года начались работы по строительству горно-промыслового комплекса "Демирли". Спустя всего 1 год 9 месяцев был сдан в эксплуатацию промысловый комплекс с первоначальной перерабатывающей мощностью примерно 2 миллиона тонн руды в год.

Руководители компании и политические круги Армении, пытавшиеся в ходе незаконной деятельности придать своей работе юридическую окраску, в первое время заявляли, что при эксплуатации территории не возникнет никаких экологических последствий. Кроме того, это скрывалось от мировой общественности и экологических организаций.

Дело в том, что территория, где предстояло построить промысел, была очень богатой как в природном, так и в историческом отношении. Эта часть Карабаха обладала живописной природой и большим лесным покровом. В расположенных на территории нескольких селах и в их окрестности находились принадлежавшие азербайджанскому народу сотни историко-архитектурных памятников. Многие из этих памятников представляли собой относящиеся к Кавказской Албании древние кладбища, крепости, церкви, дворцы и пр.

Однако компания, проводя на территории незаконные работы по строительству и добыче, нарушила природную и историческую среду и для скорейшего начала эксплуатации уничтожила наши историко-архитектурные и археологические памятники. Кроме того, в ходе строительства горно-рудного комплекса "Демирли" были уничтожены около 82 гектаров лесного покрова, где находились самые красивые образцы карабахских лесов, раскинувшихся на территории более 850 гектаров. Произошедшая экологическая трагедия и варварское уничтожение памятников культуры мастерски скрывались политической властью Армении от мировой общественности.

Даже мониторинговая система, принадлежащая организации Global Forest Watch, почему-то показывает эту экологическую трагедию просто как потерю трех гектаров леса. Как видно, компании Base Metals и сепаратистскому режиму удалось обмануть не только проживающих в Карабахе простых армян, но и осуществить это втайне от международных организаций.

В данном исследовании представлены доказательства варварства, совершенного в ходе строительства и разработки месторождения "Демирли". Для этого в Географической информационной системе создана историко-природная среда территории и проведен сравнительный анализ нынешней ситуации.

Метод исследования - дистанционное зондирование

На современном этапе дистанционное зондирование (Remote Sensing) в документировании археологических памятников, в частности, анализ изображений, полученных с искусственных спутников (далее - спутники), способствуют проведению успешных исследований. В последнее время спутниковые изображения превратились в надежные средства для документирования экологических, исторических территорий, исторических и археологических, монументальных и других памятников. Их главное преимущество заключается в том, что исследователь, не посещая территории, может провести анализ пространства, где размещается памятник. В исследовании использованы американские спутниковые изображения, с которых в 1977-1980-х годах был снят гриф секретности, подробные карты, созданные советскими топографами, топографические карты, изданные в 1989 году Генеральным штабом Советского Союза.

Серия искусственных спутников, известная как программа Hexagon, состояла из 20 разведывательных спутников, запущенных близко к орбите Земли и управляемых США во время холодной войны с 1972 по 1986 год. Программа была отправлена в космос для обеспечения США изображениями Земли, особенно для наблюдения за технологиями стратегического вооружения в СССР после соглашения об ограничении систем противоракетной обороны.

С 1979 по 1986 год 20 разведывательных спутников, включенных в программу, сделали снимки практически всех точек Земли (включая территорию Карабаха). Эти спутниковые снимки дают нам информацию о состоянии любой точки на Земле 30 или 40 лет назад. Эти спутниковые снимки хранятся в специальном архиве Геологической службы Министерства внутренних дел США. По изображениям собирается, отслеживается и анализируется научная информация о состоянии природных ресурсов. Центр наблюдения и науки о ресурсах Земли (EROS) Геологической службы имеет архив из 29 тысяч данных в качестве поставщика данных путем сканирования негативов рассекреченных изображений KH-9. В данном исследовании использовались изображения точек Земли со спутника КН-9, входящего в программу Hexagon.

Ущерб, нанесенный природной среде территории при строительстве горнорудного комплекса "Демирли"

Прежде чем приступить к анализу, были рассмотрены некоторые факты, появившиеся в армянской прессе за годы незаконной деятельности на руднике "Демирли". В 2012 году в издании Hegt.am была опубликована статья под названием "Какая судьба ожидает памятники на территории месторождения Кашан (Демирли)?" о результатах расследования, проведенного журналистом Айком Казаряном. Когда началось строительство рудника и руководители Base Metals, и руководители сепаратистского режима заявляли, что на территории нет лесов. Однако армянский журналист в статье написал, что сказанное не соответствует действительности. Кроме того, в статье указано, что на территории имеются 2500 памятников и надгробий. После того, как вопрос был освещен в прессе, руководство компании Base Metals пообещало перенести памятники.

Таким образом, нам удалось рассчитать площадь лесного покрова, показанного на карте, опубликованной в 1989 году, на территории строительства горнорудного комплекса "Демирли" путем интеграции в систему координат WGS-8 военно-топографических карт в Географической информационной системе. Это территория площадью 280 гектаров.

После этого обозначенный на карте участок леса был закреплен и на снимке, сделанном 22 августа 1977 года спутником Hexagon КН-9. Пространственный анализ лесного покрова, расположенного на территории, был проведен в Географической информационной системе со ссылкой к обоим свидетельствам. Таким образом, если сравнить спутниковые снимки времени постройки рудника и современной эпохи, то мы увидим, что в 2012-2015 годах компанией Base Metals было уничтожено 82 гектара леса.

Вандализм, совершенный против наших материальных и культурных памятников при строительстве горнорудного комплекса "Демирли"

По результатам исследования становится ясно, что на территории уничтожено как экологическое, так и материально-культурное наследие. Это преступление было скрыто как от прессы, так и от международных организаций. Мы обращаемся к международным организациям и международному суду, которые уполномочены принимать решения о сохранении материального и культурного наследия, принадлежащего народу Азербайджана, а также мировому культурному наследию. Представленные доказательства являются актом культуроцида, уничтожения культурного наследия народа, проживавшего в регионе на протяжении многих веков. Каждый из этих фактов подтверждается задокументированными искусственными космическими снимками. Эти преступления были совершены в результате совместной деятельности Республики Армения, сепаратистского режима в Карабахе и компании Base Metals. Целенаправленно уничтожались и разграблялись материально-культурное наследие и природные богатства азербайджанского народа. Указанные факты еще раз подтверждают важность проведения мониторинговой группой в составе представителей Министерства культуры Азербайджана, ученых и специалистов срочной проверки территории совместно с экологами. Речь идет об уже рассмотренном нами уничтожении более 2500 материальных и культурных памятников на площади более 850 гектаров. Среди них были крепость Мелика Аллахверди Меликства Хачын, крепость Мелика Исраиля, церкви и другие архитектурные памятники, являющиеся реликвиями албанской эпохи, сотни каменных крестов. Эти каменные кресты были христианскими памятниками, принадлежавшими Кавказской Албании и принадлежавшими Меликству Хачын в более поздний период.

Крепость хачынского мелика Мелика Аллахверди

Албанская могила в селе Гюльятаг

Албанская могила в селе Джанятаг

В научной литературе и архивных документах есть достаточно информации о переселении в 1828 году в эти места армянского населения сел Джанятаг и Гюльятаг на территории размещения месторождения. Территории, где были размещены армяне, были богаты древними памятниками, относящимися к Кавказской Албании. Одна из групп этих памятников - археологические памятники. Археологические раскопки в селе Гюльятаг, где было создано горно-рудное месторождение, началось еще в 1896 году. В тот год Московское археологическое общество командировало А.А.Иванковкого на Южный Кавказ. Он провел археологические раскопки в нескольких местах, в том числе на кургане номер 81 в селе Гюльятаг. Диаметр кургана составлял более 40 метров. Отчет, связанный с этими археологическими раскопками, известен многим работающим в регионе археологам. В тот период Иванковский писал о том, что на территории сел Джанятаг и Гюльятаг существовали многочисленные курганы. Обнаруженные им образцы материальной культуры впоследствии внесли большой вклад в проведение исследований на Южном Кавказе.

Сами армянские ученые, проводившие исследования в селе Гюльятаг, писали о том, что в селе находилась крепость Мелика Аллахверди. Протяженность этой крепости составляла 34, а ширина - 14 метров. В 4 километрах юго-западнее села находились развалины, относящиеся к средним векам. Кроме того, поблизости размещалось относящееся к Кавказской Албании кладбище, богатое древними каменными крестами.

В карабахском селе Джанятаг, известном антропоморфическими статуями, находились шесть таких памятников. Они были выявлены в результате исследований, проведенных в 1964-1987 годах. Однако впоследствии эти каменные памятники исчезли. Их судьба все еще остается неизвестной. В 1973 году количество памятников в селах Джанятаг, Моллалар и Шафибейли достигало 10.

На территории села Гюльятаг существовало оставшееся со времен царской России место для содержания карабахских скакунов. Неизвестна судьба и этого исторического памятника.

В 2012 году журналист армянского издания Hetq.am в своей статье писал: "Молчание историков "Арцаха", все еще не выразивших своего отношения к этой ситуации, непонятно". Компания, заявлявшая о том, что в ходе строительства промысла эти памятники не будут перемещены, впоследствии просто скрытно уничтожила их под промыслом. По сути, переместить эти памятники было невозможно.