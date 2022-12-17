Министр инвестиций Саудовской Аравии посетит Зангилан

Сегодня в Зангиланский международный аэропорт будет выполнен очередной международный рейс из столицы Королевства Саудовская Аравия Эр-Рияда.

Как передает Day.Az, министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халид ибн Абдул Азиз аль-Фалех посетит Зангилан.

В рамках визита он встретится с сопредседателем Совместной комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия, министром финансов Самиром Шарифовым.

В то же время ожидается обсуждение возможностей восстановительных и строительных работ, инвестиционных возможностей на освобожденных от оккупации территориях.

Отметим, первый международный рейс в Зангиланский аэропорт осуществил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.