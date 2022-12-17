Варданян под прицелом

16 декабря неожиданно для всех глава британской разведки MI6 Ричард Мур прибыл в Ереван, где он провел встречу с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, согласно пресс-релизу, опубликованному армянской стороной, Мур и Пашинян обсудили вопросы региональной и международной безопасности.

Примечательно, что визит главы британской разведки совпал по времени с происходящей уже несколько дней подряд акцией протеста азербайджанских экоактивистов и НПО на Лачинской дороге, которые требуют проведения мониторинга на территории, временно подконтрольные российским миротворцам.

Требование полностью обоснованно, поскольку прибывший в Карабах беглый российский миллиардер Рубен Варданян занимается незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений и вывозом их через Лачинскую дорогу. Весь финансовый поток от контрабанды драгоценных металлов находится под контролем Варданяна и, очевидно, что этот факт нервирует Пашиняна, учитывая напряженные отношения между ними.

Судя по всему, финансовые махинации Варданяна были также одной из ключевых тем во время обсуждения главы британской разведки с премьером Армении. Очевидно, что Запад не заинтересован в том, чтобы российский миллиардер мог обходить наложенные на него санкции. Поэтому внезапный визит Ричарда Мура в Ереван теперь не является таким уж неожиданным.