Армяне уже торгуются: жители "несерьезного государства" ищут варианты

Автор: Акпер Гасанов

Акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе продолжается уже шестой день. Тут важно напомнить о причине происходящего. Потому, что уже появилось слишком много манипуляций на эту тему. Манипуляторами, ясное дело, выступают силы, по незнанию или по иным причинам готовые тиражировать армянскую ложь про "гуманитарную катастрофу, устроенную Азербайджаном".

Итак, акция эта, носящая исключительно мирный характер, проводится в окрестностях азербайджанского города Шуша, у поста российских миротворцев, временно находящихся там, согласно подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннему соглашению. То есть, азербайджанцы имеют право проводить акцию протеста на своей территории.

Справедливо и главное требование - прекратить незаконную эксплуатацию азербайджанских месторождений. Сказано же уже не раз было, что у Азербайджана появились сведения о том, что большая часть золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли", которые находятся в Карабахском экономическом районе, незаконно эксплуатируется. Это было установлено в результате мониторингов на основе изображений из космоса.

Подчеркивалось, что именно в месторождении "Гызылбулаг" всегда добывалось золото самой высокой пробы. Совершенно очевидно, что добычу полезных ископаемых и любую другую предпринимательскую деятельность на территории Карабахского экономического района Азербайджана должны вести исключительно азербайджанские компании.

Очевидно и то, что как только будет положен конец незаконной добыче полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе, прекратятся и законные акции протеста азербайджанских активистов. Но этого не происходит. Соответственно, акции протеста продолжаются. И из Армении уже слышны поистине забавные комментарии в этой связи.

"Если бы Армения была серьезным государством, то ее власти нашли бы какую-нибудь гуманитарную общественную организацию, водрузили бы на 20 машинах флаг Красного Креста и с гуманитарным грузом отправились бы к Лачинскому коридору, заявив, что отправляют в "Степанакерт"(Ханкенди) помощь мирному населению", - заявил эксперт группы "Альтернативные проекты", политолог Ваге Ованнисян.

Поразительное признание, просто замечательное. Через три десятка лет "независимости" в РА вдруг поняли, что живут в "несерьезном государстве". А чего мелочиться? Сказал бы уже прямее - живем, мол, в форпосте. Иногда российском, иногда чьем-то ином. Ничего, скорее всего, и такое признание будет.

Что до предложения на чем-то и куда-то въехать, то тут есть варианты. Да, вопреки тому, о чем говорится в известном анекдоте, где армяне есть, а вариантов нет. Поиском одного из них, вариантов, а не армян, занялся и международник Сурен Саркисян. Ему вдруг принципиально важно стало оперативно понять, "что мы должны дать Азербайджану в обмен на открытие дороги? ". Ара, как это?! Подняли на весь мир крик, что "дорогу перекрыли азербайджанцы", а теперь рассуждаете, на каких условиях армяне ее откроют?! Как видим, армяне уже торговаться пытаются.

"Нет никакой гарантии того, что подобные вещи не повторятся. Азербайджан периодически может повторять это, в одном случае в виде экологов, в другом - торговцев. Международное сообщество также должно быть очень активным, потому что это грубое нарушение права на свободное передвижение человека, а в "арцахе" сотни тысяч граждан сейчас пребывают в статусе заложника", - сетовал Саркисян.

Нет, ара, сотни миллионов там проживают! Совершенно очевидно, что именно благодаря данной акции протеста азербайджанских активистов обнаружилась и эта армянская ложь. В реальности в зоне временной ответственности РМК проживает не более 50.000 армян. Другое дело, что их завозят в Ханкенди по Лачинскому коридору из Армении, когда Рубену Варданяну нужно создать видимость "массовых акций протеста".

Сейчас его и этого лишили. Вот он и вынужден самолично совершать турне по селам Агдере, Аскерана и Ходжавенда, упрашивая людей выйти на митинги ради того, чтобы "Сыртыг Рубо" мог и дальше зарабатывать на незаконной и варварской эксплуатации азербайджанских месторождений. И это при том, что в РА уже истерично прикидывают, где еще они могут увидеть азербайджанских экологов и представителей общественности. Тут тоже, кстати, говоря, возможны варианты.