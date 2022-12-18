Армяне снова сели в лужу

Армянский агитпроп снова сел в лужу. Строящаяся на фейках лживая пропаганда в очередной раз насмешила нас и разочаровала соплеменников.

Пользователь Фейсбук Ноэль Кешишян выставил фотографию, указав, что на ней запечатлена передача американскими военными гуманитарной помощи от USAID армянам. Якобы фото сделано в Ханкенди.

Совершенно ясно, что снимок сделан не в Карабахе, не сегодня и никакого отношения к армянам не имеет. Но наши соседи очень легковерны и многие уже успели обрадоваться. Вон американцы прилетели в Ханкеди с гумпомощью на своих вертолетах, наплевав на воздушное пространство Азербайджана. Это же надо, сколько сразу поводов для радости. А ведь стоило бы задуматься элементарно хотя бы о том, откуда могли прилететь на вертолете морской пехоты американцы в Азербайджан, если поблизости у них нет никаких баз. Ну откуда, откуда?

Азербайджанские блогеры не стали ждать, пока армяне сами найдут ответ на этот вопрос, и провели расследование, которое показало, откуда и куда на самом деле прилетела гуманитарная помощь USAID.

Как можно узнать из любимой армянами Википедии, на фото отображена выгрузка гумпомощи для жителей Непала, пострадавших при землетрясении.

Стыдно должно быть, товарищ Кешишян.