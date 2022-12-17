Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.

В повестку заседания включены 55 вопросов.

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