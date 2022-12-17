В связи с акцией протеста на дороге Шуша-Лачин направлены письма в парламенты зарубежных стран

В связи с акцией протеста на дороге Шуша-Лачин рабочими группами и комитетами Милли Меджлиса по межпарламентским и международным связям направлены письма в парламенты зарубежных стран, передает Day.Az со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Рабочие группы по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и его Комитет по международным и межпарламентским связям направили коллегам в иностранных парламентах письма в связи с акцией протеста представителей гражданского общества и экологов-активистов Азербайджана.

В письмах указывается, что в ответ на незаконную эксплуатацию Арменией природных ресурсов азербайджанских районов временного размещения российского миротворческого контингента, вывоза этих ресурсов в Армению по Лачинской дороге и препятствование поездкам представителей соответствующих госорганов Азербайджана в места размещения месторождений полезных ископаемых представители гражданского общества и экологи-активисты нашей страны начали акцию протеста на указанной дороге между Шушой и Лачином.

Подчёркивается полнейшая необоснованность претензий армянской стороны и что препоны на Лачинской дороге создаются не азербайджанскими протестующими, а российскими миротворцами. Целью акции протеста является не блокирование дороги, а предотвращение незаконного вывоза награбленных природных ресурсов, в то время как никоим образом не затрудняется движение гражданских транспортных средств.

В письмах говорится и об использовании Арменией Лачинской дороги в военных целях и для перевозки мин и награбленных полезных ископаемых с грубейшим нарушением Трёхстороннего заявления от 10-го ноября 2020-го года и принятых Арменией на встречах в Праге и Сочи на себя обязательств уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Незаконная деятельность Армении имеет место быть вопреки всему этому. В письмах отмечается необходимость объективного освещения противоправных действий Армении.