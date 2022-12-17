Армяне обстреляли Кяльбаджар и Лачин

16 декабря в 23:35 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Зейлик Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Кроме того, 17 декабря в 09:05 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Нагдалы Лачинского района.

Подразделениями нашей армии, расположенными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.