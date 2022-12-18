Проармянский дурак Сатановский блеснул умишком

Автор: Мехти Ахмедзаде

Лучше помалкивать и казаться глупцом, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения. Президент российского Института Ближнего Востока, проармянский дурак (как он сам себя называет) Евгений Сатановский вполне, возможно, будучи знаком с данным афоризмом, тем не менее делает все, чтобы окончательно развеять сомнения. На этот раз прихвостень армянского подполья в Москве решил порассуждать о том, что мирная акция азербайджанских экологов, представителей НПО и общественности "никакая не мирная акция".

"...изначально вся эта масштабная провокация была рассчитана на западные средства массовой информации и задумывалась исключительно ради давления на российских миротворцев и российское начальство - чтобы оно их из Карабаха убрало, дав заменить западными. Старая американская, британская и турецкая идея: окончательно вытеснить Россию из Закавказья", - родил Сатановский недоношенные мысли.

Хотим довести до сведения проармянского дурака, что было бы желание устраивать провокации, как это постоянно делает Армения, они бы были. Азербайджанцы всегда стараются решить спорные вопросы мирным путем. Мы терпеливы, но у любого терпения есть предел. Миротворцы должны были беспристрастно выполнять свои обязанности, но как общеизвестно, под их наблюдением или слепотой на территории Азербайджана незаконно переходят третьи лица из разных стран. Чаще всего это купленные армянами западные политики, бизнесмены. Под наблюдением РМК Армения продолжает вооружать свои незаконные террористические формирования в Карабахе. Кроме того, российские миротворцы не хотели видеть, как мафия Рубен Варданян-Араик Арутюнян создали криминальный бизнес, разворовывая природные ресурсы Азербайджана, в частности, золото. Известно о том, что командование замешано в этом бизнесе.

Если бы, многонеуважемый Евгений Яныч, РМК выполнял свои обязанности, уважая все пункты трехстороннего заявления, то никто не сумел бы создать ни нелегальный бизнес, ни поставлял бы оружие, недобитки армянской армии давно были бы выведены с территории Азербайджана и дело не дошло бы до акции протеста. Фундаментальную основу любого протеста составляют те или иные причины и недовольства, а они, как известно, есть.

Само слово "миротворец" подразумевает за собой то, что носящий этот титул человек должен стараться поддерживать мир, пытаться создать его там, где его нет. То есть РМК мог бы, как минимум, помочь азербайджанцам и армянам Карабаха найти общие точки соприкосновения, язык, а далее с легкостью начался бы процесс их реинтеграции в азербайджанское общество. Но вместо этого мы видим намеренную слепоту - вооружение как поставлялось, так и поставляется, а армянские террористы не покинули наши территории, говорят о реванше на фоне разграбления ресурсов Азербайджана.

Все, что требует ныне азербайджанская сторона, так это провести мониторинг на своей же, суверенной территории, но этой цели пытаются препятствовать, как армяне, так и командование РМК. Недальновидной глупостью было не допустить представителей Минэкологии к руднику Гызылбулаг и нарушить тем самым достигнутые договоренности. Будь командование РМК дальновиднее, оно бы постаралось удалить армянских воров с пути азербайджанских специалистов. Не сделав этого, миротворцы подставили не только себя, но и свою страну - Россию. И это был далеко не первый недальновидный шаг. И, судя по всему, не последний, если учесть, что генерал Волков шестой день не выходит к протестующим и отказывает в решении такой простой задачи, как обеспечение экологического мониторинга.

Как результат, сегодня участники акции ужесточили свои требования. Если требования экологического характера не казались армянам и миротворцам серьезными и были объектом шуток, то теперь дело принимает уже совсем иной оборот. Теперь азербайджанская общественность требует установления отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в Лачинском направлении - размещения здесь КПП всех госструктур, в том числе МВД, Госпогранслужбы и Госкомтаможни. Ну и, конечно, прекращения поставок вооружения на территорию Азербайджана по Лачинской дороге. Кроме того, активисты требуют, чтобы территории в Карабахском регионе, на которых в настоящее время проживают армяне и которые находятся под временным контролем РМК, контролировались совместно российскими миротворцами и государственными органами Азербайджана. Наш регион переживает ситуацию, из которой армянская сторона в обязательном порядке должна вынести определенный урок. Если соседи не сделают правильных выводов, потеряют шанс что-то в своей судьбе изменить.

Поэтому, господин Сатановский, не бывает дыма без огня. Акция оправдана, а критику и давление вы заслужили. Что касается "вытеснения" России, то этим исключительно занимается Армения, виляя хвостом перед Францией, да и всем Западом. Так что эта претензия вообще не по адресу. Впрочем это не первый и не последний раз, когда у Сатановского открыто проявляются признаки шизофрении в виде "бессвязных или не к месту произносимых высказываний". У него давно прослеживается словоблудие и отстутствие логики.