Замминистра иностранных дел встретился с президентом 77-й сессии Генассамблеи ООН

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках визита в Нью-Йорк встретился с президентом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ксабой Короси, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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