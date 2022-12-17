https://news.day.az/politics/1520462.html Замминистра иностранных дел встретился с президентом 77-й сессии Генассамблеи ООН
Замминистра иностранных дел встретился с президентом 77-й сессии Генассамблеи ООН
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках визита в Нью-Йорк встретился с президентом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ксабой Короси, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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