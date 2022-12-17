https://news.day.az/politics/1520472.html Соглашение о партнерстве укрепит связи с Азербайджаном - Президент Румынии
Соглашение о партнерстве укрепит связи с Азербайджаном - Президент Румынии
Соглашение о партнерстве укрепит связи с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 17 декабря Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая в Бухаресте на пленарном заседании в связи с церемонией подписания правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии Соглашения "О стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".
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