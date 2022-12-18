Заявление Литвы по Карабаху вызывает удивление и сожаление

Вызывает удивление и сожаление тот факт, что Литва, прибалтийская страна, с которой Азербайджан на протяжении многих лет поддерживает обширные партнерские отношения и которая придает особое значение принципам суверенитета и территориальной целостности международного права в межгосударственных отношениях и всегда придерживается этих принципов, сделала такое заявление.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы представителей местных СМИ.

Отметим, что 16 декабря министерство иностранных дел Литовской Республики выступило с заявлением, в котором говорится, что они глубоко обеспокоены блокадой Лачинского коридора, вызвавшей острый гуманитарный кризис в районе, который они назвали "Нагорный Карабах".

"В то же время это заявление вызывает недопонимание в контексте различных дискуссий, состоявшихся в ходе визита президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Азербайджан в мае этого года.

Напоминаем литовской стороне, что на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Точно так же, как Литву больше не называют "прибалтийской" страной, недопустимо называть Карабахский экономический район Азербайджана прежними названиями, образованными во времена Советского Союза.

Вызывает беспокойство тот факт, что МИД Литвы применил предвзятый и однобокий подход к вопросу вместо того, чтобы выразить протест против незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов, военных провокаций, переброски противопехотных мин на территорию Азербайджана, а также против использования Лачинской дороги для незаконной экономической деятельности.

Следует уважать мирный и законный протест институтов гражданского общества Азербайджана.

Что касается претензий по поводу гуманитарной ситуации в регионе, то еще раз заявляем, что азербайджанская сторона всегда готова пойти навстречу гуманитарным потребностям армян, проживающих на наших территориях, и нет необходимости во вмешательстве третьей стороны в этом вопросе", - отметил Гаджизаде.