https://news.day.az/politics/1520590.html Российские миротворцы выступили с предложениями по урегулированию ситуации на дороге Шуша-Ханкенди
Российские миротворцы выступили с предложениями по урегулированию ситуации на дороге Шуша-Ханкенди
Российский миротворческий контингент, временно размещенный на территории Азербайджана, сделал предложения Армении и Азербайджану по урегулированию ситуации на дороге Шуша-Ханкенди и в настоящее время ожидает ответов сторон.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны России.
Также сообщается, что ситуация не изменилась в районе поста миротворцев №7 на дороге Шуша-Ханкенди.
Отмечается, что командование российских миротворцев поддерживает постоянное взаимодействие со штабами ВС Азербайджана и Армении в целях обеспечения их безопасности и предотвращения возможных инцидентов.
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