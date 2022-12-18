Российские миротворцы выступили с предложениями по урегулированию ситуации на дороге Шуша-Ханкенди

Российский миротворческий контингент, временно размещенный на территории Азербайджана, сделал предложения Армении и Азербайджану по урегулированию ситуации на дороге Шуша-Ханкенди и в настоящее время ожидает ответов сторон.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны России.

Также сообщается, что ситуация не изменилась в районе поста миротворцев №7 на дороге Шуша-Ханкенди.

Отмечается, что командование российских миротворцев поддерживает постоянное взаимодействие со штабами ВС Азербайджана и Армении в целях обеспечения их безопасности и предотвращения возможных инцидентов.