На Лачинской дороге отметили день рождения одного из участников мирной акции протеста

Мирная акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО) в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе продолжается седьмой день, сообщает в воскресенье командированный в Шушу корреспондент Trend, передает Day.Az.

В ходе акции отметили день рождения одного из ее участников.

Представляем данные видеокадры: