https://news.day.az/politics/1520598.html На Лачинской дороге отметили день рождения одного из участников мирной акции протеста - ВИДЕО
На Лачинской дороге отметили день рождения одного из участников мирной акции протеста - ВИДЕО
Мирная акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО) в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе продолжается седьмой день, сообщает в воскресенье командированный в Шушу корреспондент Trend, передает Day.Az.
В ходе акции отметили день рождения одного из ее участников.
Представляем данные видеокадры:
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