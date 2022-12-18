https://news.day.az/politics/1520599.html Категорически отвергаем предвзятое заявление Канады - МИД Азербайджана
Категорически отвергаем предвзятое заявление Канады - МИД Азербайджана
Мы решительно отвергаем предвзятое заявление министерства иностранных дел Канады.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на его странице в Twitter.
Отметим, что МИД Канады в очередной раз выступил с заявлением в защиту Армении.
МИД Азербайджана, в свою очередь, подчеркнул, что Канада может внести больший вклад в мирный процесс, призвав Армению прекратить использование Лачинской дороги для незаконной военной и экономической деятельности.
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