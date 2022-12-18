Российского "эксперта", призывавшего бомбить Баку, выгнали из МГИМО

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров уволен из университета за враждебные высказывания в адрес Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление ректората МГИМО.

Напомним, 16 декабря в эфире телеканала "РусАрмИнфо" Александров допустил высказывания, наносящие ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана.

В ректорате отметили, что Александров грубо исказил цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства.

"Безосновательная агрессивность и вопиющий непрофессионализм высказываний Александрова вызвали предельно жесткую негативную реакцию внешнеполитического сообщества, возмущение мгимовцев. Имиджу и интересам Университета был нанесен серьезный ущерб", - говорится в заявлении.

"Исходя из несовместимости действий Александрова со статусом сотрудника МГИМО, а также из установленных фактов крайнего небрежения служебными обязанностями со стороны Александрова, Ректором был подписан приказ о прекращении трудовых отношений и увольнении М.Александрова из университета", - заключает ректорат МГИМО.