Контрабандная лавочка Варданяна прикрывается

Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, называющий себя "госминистром" мифического "арцаха", всерьез обеспокоен за свое будущее. Вернее за то, что в скором времени прикроется лавочка незаконного вывоза природных ресурсов Азербайджана через Лачинскую дорогу.

Чтобы сохранить возможность безнаказанно грабить богатства Азербайджана, Варданян решил сыграть на чувстве патриотизма армян. С этим связана активизация Варданяна в СМИ и его выступлений на публику. Его призывы к "объединению" исходят не из интересов армянского народа, как это пытается представить беглец Варданян. Российский олигарх лишь озабочен тем, что в скором времени он больше не сможет обогащаться за счёт недр Карабаха.

Варданян и его коррумпированные приспешники прекрасно осведомлены, что незаконная добыча азербайджанских природных ресурсов является нарушением национального суверенитета нашей страны. И что рано или поздно они окажутся за решеткой. Там, где им полагается находиться.

Учитывая, что Варданян находится под санкциями Запада, международному сообществу пора задаться вопросом о том, куда уходят деньги от продажи незаконно добываемых природных ресурсов Азербайджана. Поэтому требования азербайджанских экоактивистов и НПО о проведении мониторинга на временно подконтрольных российским миротворцам территориях должны быть поддержаны со стороны международных организаций и их представительств.