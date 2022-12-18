Армянское лобби и новый коррупционный скандал в Европарламенте

Автор: Байрам Эльшадов

Не успели утихнуть страсти по случаю коррупционного скандала с участием замглавы Европарламента Евы Кайли, как организация может вляпаться в ещё одну, не менее неприятную историю.

18 декабря французский депутат Европарламента и председатель подкомитета по безопасности и обороне Комитета по иностранным делам Натали Луазо на своей странице в Twitter сообщила, что 30 депутатов Европарламента обратились к Шарлю Мишелю и Жозепу Боррелю по вопросу о так называемой "блокаде арцаха". Луазо с гордостью подчеркивает, что обращение состоялось по ее личной инициативе.

Если ознакомиться со списком европарламентариев, подписавшихся под откровенно антиазербайджанским документом, то можно заметить преобладание в нем французских и греческих депутатов.

В погоне за благосклонностью влиятельного армянского лобби французские чиновники регулярно совершают провокации в отношении Азербайджана. Когда на просторах Европы появляется какая-либо проармянская инициатива, то в абсолютном большинстве случаев за ней торчат уши Франции. Так случилось и на сей раз. Поскольку отношения между Францией и Азербайджаном настолько испорчены, что, казалось бы, дно пробито. Но оказалось, что есть очередное дно.

Неслучайно в начале текста был упомянут инцидент с Евой Кайли, которая была избрана в Европарламент от Греции. Ведь, как выяснилось, она тесно сотрудничала с армянскими лоббистскими группами, действующими в Европе. На фоне патологической ненависти Армении к Турции Греция делает всё возможное, чтобы ублажить своих единомышленников. Понимают ли в Греции, что заигрывания с армянами скажутся на и без того непростых отношениях с Азербайджаном?

Так или иначе, последнее слово остаётся за теми, кому было направлено обращение. Если Шарль Мишель и Жозеп Боррель не на словах, а на деле осознают важность сотрудничества Европы с Азербайджаном в рамках сложившейся геополитической ситуации, то обращение продажных европарламентариев будет проигнорировано.