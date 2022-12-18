Азербайджанские активисты не препятствуют проезду гражданских автомобилей армян по Лачинской дороге
Участники мирной акции протеста на Лачинской дороге не препятствуют проезду гражданских автомобилей армян по этой дороге, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Несколько дней подряд, в том числе и сегодня мы стали свидетелями беспрепятственного проезда машин снабжения российских миротворцев по направлению от Ханкенди в сторону Лачина.
Азербайджан всегда заявлял четкую позицию по поводу Лачинской дороги: эта дорога может быть использована только в гуманитарных целях, а не для незаконной экономической и военной деятельности.
На самом деле проезду гражданских автомобилей армян по этой дороге мешает Рубен Варданян, который фактически держит граждан Азербайджана армянского происхождения в Карабахе в заложниках и хочет представить мирную акцию на дороге Шуша-Лачин как "блокаду армян и гуманитарную катастрофу".
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