АМИ Trend представит документальный фильм «Герой особого назначения»

Агентство международной информации Trend подготовило документальный фильм, посвященный 50-летию со дня рождения подполковника Эльшада Гулиева, героически погибшего в ходе антитеррористической операции, проведенной Министерством национальной безопасности в Гяндже 6 апреля 2012 года.

В фильме подробно рассказывается о подготовке членов вооруженных преступных группировок, прошедших специальную военную и религиозную подготовку в зарубежных странах, к совершению серии терактов в ряде районов Азербайджана в апреле-мае 2012 года, об антитеррористических операциях спецподразделения "Гартал" Министерства национальной безопасности против преступной группировки. Сослуживцы также вспоминают о профессионализме, особом героизме и высоких человеческих качествах погибшего в ходе операции полковника-лейтенанта Эльшада Гулиева в операциях, в которых он участвовал во время службы.

Далее в фильме члены семьи и родственники Эльшада Гулиева рассказывают о его славном жизненном пути и делятся своими воспоминаниями.

Фильм снимался в Баку и Гяндже. Сотрудники Службы государственной безопасности посетили район проведения операции в Гяндже. Были оглашены подробности операции.

Автор фильма заместитель генерального директора АМИ Trend, заслуженный журналист Сахиль Керимли.

Документальный фильм "Герой особого назначения", подготовленный АМИ Trend при поддержке Службы государственной безопасности, будет показан 19 декабря на Trend.Az, Day.Az и Milli.Az, а также на телеканале Real TV в 16:15.