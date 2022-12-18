На манеже - все те же: проармянский скулеж в российских СМИ

Автор: Акпер Гасанов

Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, уволен из института за враждебные высказывания в адрес Азербайджана. Это тот минимум, который он заслужил своими лживыми и провокационными заявлениями. В реальности, они вполне тянут на весьма конкретную статью УК АР. Ибо, там была не только примитивная ложь.

"Азербайджан пытается изменить статус Лачинского коридора, превратив его в контролируемый им коридор", утверждал Александров. "Упуская из виду", что Лачинский коридор является всем миром, в том числе и Россией, признанной территорией Азербайджана. Где временно, на пять лет всего, размещены российские миротворцы. После их ухода в 2025 году, Азербайджан будет контролировать Лачинский коридор.

Но это были цветочки, ягодки поспели далее. Александров предлагает бомбить Баку, уничтожать азербайджанскую нефтяную отрасль, ракетными ударами вывести из строя азербайджанскую энергосистему. Это был конкретный призыв к осуществлению терактов против нашего государства. Именно поэтому я и утверждаю, что Александров еще легко обделался или отделался.

Но тут важно отметить то, что он - далеко не единственный проармянский глашатай глупости, манипулятор, провокатор в российском медиа-пространстве. Александров был экспертом Института стран СНГ, директор которого - депутат ГД РФ, откровенно проармянский и антиазербайджанский политик Константин Затулин. Который сейчас вовсю работает ртом во благо карабахских сепаратистов, требуя осуждения Азербайджана за "блокаду Карабаха". И это при том, что в реальности Азербайджан справедливо требует прекратить незаконную эксплуатацию азербайджанских месторождений.

На этом фоне армянское издание публикует высказывания, сделанные на ютуб-канале Юлией Латыниной, которая непонятно когда и почему вдруг стала считаться "экспертом широкого профиля". Она активно играет роль "хорошей русской, при этом один в один повторяя тезисы провластных российских пропагандистов, типа тех же Александрова или Затулина.

Латынина распространила фейк о том, что "120 тыс. человек находятся в полной блокаде и без газа". Это ложь. В зоне временной ответственности российских миротворцев проживает никак не более 50.000 человек. Они проживают там незаконно, ибо отказываются признавать законы Азербайджана. Это - сепаратисты, игнорирующие даже тот факт, что и Армения, по итогам четырехсторонней встречи в Праге, признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахскую экономическую зону, частью которой является Ханкенди.

Она лжет и не краснеет. Ведь, даже армянские СМИ пишут, что подача газа в Ханкенди восстановлена. При этом, Азербайджан уже завил, что к временной остановке подачи газа туда он не имел никакого отношения. Но Латыниной не правда нужна, ей нужно оболгать Азербайджан. Оболгать глупо, примитивно, нагло и цинично. При этом, она конечно же никогда не расскажет о том, что армяне в Агдере перекрыли дорогу азербайджанским автомобилям, следовавшим из Агдама в Кяльбаджарский район.

Не расскажут об этом и Александров с Затулиным. Не расскажет и заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук Александр Скаков. По лживому утверждению которого, "Баку хотел бы, как один из вариантов опять же, чтобы если российские миротворцы не идут на уступки, были инцидент, пролитие крови, насилие, и, естественно, повод требовать вывода миротворцев из зоны конфликта".

Совершенно очевидно, что и это- наглая манипуляция. Акция протеста азербайджанских общественников абсолютно законная и связана с тем, что российские миротворцы препятствуют законному же мониторингу на азербайджанских рудниках. При этом, акция эта проводится предельно мирно. Вон, даже футбол миротворцы и протестующие вместе смотрят.

Но Скаков не унимается. Он утверждает, что " азербайджанские СМИ полностью зависимы от власти в Азербайджане и стали гораздо радикальнее высказываться о российских миротворцах". Но это еще не все. "Это у нас страна, которая далека от демократии в западном понимании этого слова. Конечно, они полностью зависимы от власти, и интонации их высказываний в адрес миротворцев сильно изменились", нагло лжет Скаков.

Свобода слова в Азербайджане находится на немыслимой для России высоте. Тут приведу всего один пример, показывающий реалии России. Следственный комитет РФ не усмотрел состава преступления в высказываниях российского журналиста Антона Красовского, призывавшего "топить" и "жечь" детей в Украине. И это было ожидаемо. Странно, что не наградили его званием Герой России.

Но с критикой такого решения Скаков не выступит. Ибо, прекрасно знает, что можно произносить в его стране, а за что можно получить уголовное дело. Поэтому, он столь примитивно трактует обоснованную критику в адрес российских миротворцев в азербайджанских СМИ, попутно тиражируя откровенно провокационные тезисы о сути акции протеста. Ну а его тезис про страну, "которая далека от демократии в западном понимании этого слова" даже комментировать не стоит.

Ведь, это Россия, а не Азербайджан, находится под всевозможными санкциями со стороны Запада. Но, конечно же, об этом никогда не расскажут российские пропагандисты, давно стоящие на страже интересов армянской стороны. Этот позорный список можно дополнить Канделаки, Симоньян, Сатановским, "Дождем". По большому счету, уже многие годы на манеже все те же. И репертуар у них все тот же.