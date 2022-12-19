Члены семьи одного из российских миротворцев пересекли КПП по направлению от Ханкенди в сторону Лачина

В эти минуты члены семьи одного из российских миротворцев пересекли контрольно-пропускной пункт РМК по направлению от Ханкенди в сторону Лачина.

Как сообщает в понедельник командированный в Шушу корреспондент Trend, участники акции создали все условия для их прохода, передает Day.Az.

Это еще раз показывает, что дорога открыта для гуманитарных целей. Участники акции заявляют, что могут создать одинаковые условия для прохода всех гражданских армян, в том числе нуждающихся в помощи мирных армян - стариков, женщин и детей. К сожалению, Рубен Варданян их не отпускает, препятствует их приезду сюда и намеренно распространяет фейковую информацию о том, что якобы азербайджанская сторона создает гуманитарный кризис против мирных граждан.